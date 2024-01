Kater bij topscorer Ten Velde na

Rutger ten Velde scoorde al twintig keer op het EK handbal in Duitsland en staat hoog in de topscorerslijst, maar de 26-jarige linkerhoekspeler van het Nederlands team heeft er weinig mee. “Tegen Zweden heb ik te veel kansen gemist, dus ik kan onmogelijk tevreden zijn over mezelf. Als ik twee van die open kansen wel had benut, hadden we gewonnen van Zweden. Dat speelt meer door mijn hoofd dan een hoge positie in een klassement”, zegt hij telefonisch vanuit Duitsland.

De ploeg stond dinsdag op met “een kleine kater”, vertelt de speler van de Duitse club Lübbecke. Het team van bondscoach Staffan Olsson verloor maandagavond in Mannheim de laatste wedstrijd in de groepsfase nipt met 29-28 van regerend Europees kampioen Zweden. “We hebben vaker bewezen dat we het de toplanden moeilijk kunnen maken en nu zaten we echt superdicht bij een overwinning. Maar zo’n wedstrijd wordt op details beslist en als wij dan in de slotfase in 4 minuten tijd niet scoren en drie kansen missen, verliezen we alsnog”, aldus Ten Velde, goed voor vijf treffers in de wedstrijd.

De mannen van Olsson wonnen in de groepsfase overtuigend van Georgië en Bosnië en kunnen ondanks de nederlaag tegen Zweden met vertrouwen de hoofdronde ingaan. “We weten dat we goed kunnen handballen, maar het is nog verre van perfect”, meent Ten Velde, die met de ploeg is afgereisd naar Hamburg voor het vervolg van het toernooi. Denemarken is woensdag de eerstvolgende tegenstander. “Die ploeg is de laatste drie keer wereldkampioen geworden en nog een niveautje hoger dan Zweden. Dat wordt dus een hele lastige wedstrijd, maar we gaan voor het best mogelijk resultaat. Veel mensen dachten dat we kansloos zouden zijn tegen Zweden, maar we hadden gewoon kunnen winnen. Dus ook al is Denemarken een klasse beter, we gaan er vol voor.”

Het Nederlands team speelt ook nog tegen Noorwegen, Slovenië en Portugal in de poule. “De hoofdronde halen was het eerste doel en nu mikken we op een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi. Dat is zeker niet onhaalbaar”, meent Ten Velde. De handballers speelden nog nooit op de Olympische Spelen. Sterker nog, het toernooi in Duitsland is pas de derde keer dat Oranje meedoet op een EK. “Het enige wat wij moeten doen is boven Portugal eindigen in de poule.”

De wedstrijd tegen Denemarken begint woensdag om 18.00 uur