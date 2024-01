Ook tennissers Hurkacz, De Minaur en Dimitrov komen naar Rotterdam

Tennissers Hubert Hurkacz, Alex de Minaur en Grigor Dimitrov doen volgende maand ook mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. Daarmee is het aantal spelers uit de top 10 op zes gekomen. Toernooidirecteur Richard Krajicek presenteerde dinsdag, in Amsterdam, het volledige deelnemersveld.

De Pool Hurkacz is de nummer 9 van de wereld, de Australiër De Minaur staat één plek lager. De Bulgaar Dimitrov is opgeklommen naar plek 13 op de mondiale ranglijst. Eerder maakte het toernooi al bekend dat Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Andrej Roeblev en Holger Rune, allemaal spelers uit de top 10, meedoen in Ahoy.

Hamad Medjedovic heeft van Krajicek een wildcard ontvangen. De 20-jarige Serviër wordt gezien als een van de aankomende spelers op de ATP-tour. Eind vorig jaar was hij de beste op de Next Gen ATP Finals, het toernooi voor de beste beloften van het seizoen.

Ook Botic van de Zandschulp en Gaël Monfils hebben een wildcard gekregen. Mogelijk dat Van de Zandschulp nog op basis van zijn ranking wordt toegelaten waardoor er een wildcard vrijkomt.

Het ABN AMRO Open begint op 12 februari en duurt tot en met 18 februari.