Oud-winnares Kerber bij terugkeer in Melbourne snel uitgeschakeld

Oud-winnares Angelique Kerber heeft haar terugkeer op de Australian Open niet kunnen opluisteren met een zege. De 35-jarige Duitse, lang uit de roulatie vanwege een bevalling, moest met 6-2 3-6 6-1 haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Danielle Collins.

Voor Kerber was het haar eerste grandslamtoernooi sinds Wimbledon 2022. Ze maakte begin dit jaar al haar rentree in de landenwedstrijd om de United Cup. Dat toernooi wist ze samen met onder anderen Alexander Zverev te winnen.

Kerber won de Australian Open acht jaar geleden. In 2016 versloeg ze Serena Williams in de finale.

Collins (30) beleefde haar doorbraak op de Australian Open van 2019 toen ze verrassend tot de laatste vier reikte. In 2022 was ze finaliste in Melbourne.