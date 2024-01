Skiester Mikaela Shiffrin heeft de slalom in Flachau gewonnen. De 28-jarige Amerikaanse versloeg in Oostenrijk de Slowaakse Petra Vlhova en Sara Hector uit Zweden. Het was voor Shiffrin de 94e overwinning in de wereldbeker.

Met haar zesde zege van het seizoen verstevigde Shiffrin haar leidende positie in de slalom en de algemene wereldbeker. In de slalom heeft de Amerikaanse 25 punten meer dan Vlhova. In de algemene stand is het verschil groter: 1029 tegen 802.