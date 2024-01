Sterke start tennisser Alcaraz op Australian Open

Carlos Alcaraz is overtuigend begonnen aan de Australian Open in Melbourne. De 20-jarige Spanjaard had in zijn openingspartij alleen in de eerste set een zware dobber aan de zeventien jaar oudere Fransman Richard Gasquet. Alcaraz, de nummer 2 van de wereld, won in drie sets: 7-6 (5) 6-1 6-2.

In de tweede ronde treft Alcaraz de 28-jarige Italiaan Lorenzo Sonego, de mondiale nummer 46.

De Duitser Alexander Zverev kende op het eerste grandslamtoernooi van het jaar een moeizame start tegen zijn landgenoot Dominik Koepfer. De als zesde geplaatste Zverev grossierde in het begin van de wedstrijd in onnodige fouten, maar wist zich tijdig te herstellen: 4-6 6-3 7-6 (3) 6-3. Nadat Zverev in de derde set overtuigend de tiebreak had gewonnen, was het verzet van Koepfer (61e van de wereld) gebroken.

Het 20-jarige Deense talent Holger Rune was in vier sets te sterk voor Yoshihito Nishioka uit Japan: 6-2 4-6 7-6 (3) 6-4. Casper Ruud uit Noorwegen kende in zijn eersterondepartij geen problemen met de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas: 6-1 6-3 6-1.