Swiatek heeft het op Australian Open een set lastig met Kenin

Iga Swiatek heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld had het één set lastig tegen de Amerikaanse Sofia Kenin, de winnaar in Melbourne in 2020.

In de eerste set, die liefst 68 minuten in beslag nam, mocht Kenin bij 5-4 voor de set serveren. De Amerikaanse wist de set niet binnen te halen en nadat ze bij 6-5 nog een setpunt had weggewerkt moest ze de tiebreak toch met duidelijke cijfers aan Swiatek laten.

In de tweede set kwam Kenin met 2-1 voor, maar Swiatek pakte vijf games op een rij. Ze besloot het duel na een uur en 51 minuten met een sterke service, die Kenin te machtig was.

“Het is niet makkelijk om een eerste ronde te spelen, zeker niet op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Ik moest echt mijn ritme vinden en stond een beetje ‘uit’ in de eerste set”, zei Swiatek direct na afloop op de baan. “Zij won het toernooi al eens en weet wat er gevraagd wordt. Tennis is een sport waarin je altijd in de eerste ronde tegen voormalig kampioenen of oud-nummers 1 kunt staan. Je moet er gewoon klaar voor zijn.”

Swiatek pakte nog nooit de titel in Melbourne. Vorig jaar werd ze al in de vierde ronde uitgeschakeld.

Kenin won vier jaar geleden in de finale van de Spaanse Garbiñe Muguruza. Sindsdien won ze nog maar één wedstrijd in Melbourne. Ze is tegenwoordig de mondiale nummer 41.