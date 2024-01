Titelkandidaat Rybakina met moeite door op Australian Open

Tennisster Elena Rybakina uit Kazachstan heeft haar eersterondepartij op de Australian Open met de nodige moeite gewonnen van de Tsjechische Karolina Pliskova: 7-6 (6) 6-4.

Rybakina, vorig jaar in Melbourne finaliste, werd danig op de proef gesteld tegen de voormalige nummer 1 van de wereld. In de tiebreak van de eerste set keek Rybakina, de nummer 3 van de plaatsingslijst, tegen een 6-3-achterstand aan, maar de 24-jarige Kazachse wist de zaak tijdig te keren.

In de tweede set was een break in de derde game voldoende voor de winst op Pliskova, de nummer 37 van de wereld.

Rybakina wordt door velen getipt als één van de grote kanshebbers op de titel. Ze kent een sterke seizoensstart met vorige week de toernooiwinst in Brisbane.