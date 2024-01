Van Beveren viert weer succes bij de motoren in Dakar Rally

De Franse rallyrijder Adrien van Beveren heeft zijn tweede dagsucces behaald bij de motoren in de Dakar Rally. Hij won de negende etappe, een woestijnproef van 418 km tussen Ha’il en Al-‘Ula in Saudi-Arabië.

De Honda-rijder profiteerde maximaal van bonussen die hij onderweg verdiende en was aan de finish 42 seconden sneller dan de Amerikaan Ricky Brabec, zijn teamgenoot bij het fabrieksteam van Honda.

Brabec verstevigde wel zijn leidende positie in het klassement bij de motoren, want zijn grote uitdager Ross Branch verspeelde veel tijd. De Botswaan (Hero) kwam ruim 7 minuten na winnaar Van Beveren aan in het bivak. Zijn achterstand op Brabec in de stand liep op naar 7.09 minuten. Van Beveren is geklommen naar de derde plaats op 11.16 van de leider.