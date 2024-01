Welsford sprint naar thuiszege in eerste etappe Tour Down Under

Wielrenner Sam Welsford heeft zijn eerste sprintsucces van dit jaar binnen. De Australiër won de eerste etappe van de Tour Down Under, de zesdaagse rittenkoers in Australië waarmee het seizoen in de WorldTour wordt geopend.

Welsford, rijdend voor Bora-hansgrohe, was in de rit over 144 kilometer met start en finish in Tanunda de snelste in de massaspurt. Hij drukte zijn wiel over de meet voor de Duitser Phil Bauhaus (Bahrain-Victoria) en de Eritreër Biniam Girmay (Intermarché-Wandy).

Danny van Poppel was de beste Nederlander op de zevende plaats. Hij was de laatste man in het ’treintje’ van Bora-hansgrohe die Welsford in een goede uitgangspositie moest brengen voor de sprint. De 27-jarige Welsford stelde zijn ploeggenoten niet teleur met een indrukwekkende eindversnelling.

De Australiër begint woensdag in de leiderstrui aan de tweede etappe, een rit van 142 kilometer over een heuvelachtig parcours tussen Norwood en Lobethal.