AZ heeft zich ternauwernood geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. De nummer 4 van de Eredivisie had in eigen stadion een strafschoppenserie nodig om amateurclub Quick Boys te verslaan. Na de reguliere speeltijd was het 2-2 en na de verlenging 3-3. AZ won de navolgende penaltyreeks met 4-2.

Middenvelder Dani de Wit miste de eerste strafschop van AZ. Daarna faaldenechter Quick Boys-spelers Bram Franken en Levi van Duijn. Jens Odgaard benutte de beslissende penalty.