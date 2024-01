Basketballer Embiid leidt ‘Sixers’ ook langs kampioen Nuggets

De basketballers van Philadelphia 76ers hebben NBA-kampioen Denver Nuggets verslagen. Joel Embiid, de meest waardevolle speler van de NBA, leidde de ‘Sixers’ met 41 punten naar de 126-121-zege op de ploeg van de meest waardevolle speler van het jaar ervoor, Nikola Jokic. Die moest het doen met 25 punten. Een dag eerder had Embiid tegen Houston Rockets ook al 41 punten gemaakt.

De 76ers staan derde in de Eastern Conference met 26 zeges. De Nuggets staan derde in de Western Conference met 28 overwinningen.

De LA Clippers wonnen met 128-117 van Oklahoma City Thunder, dat in het westen tweede staat. Paul George scoorde 18 van zijn 38 punten in het laatste kwart. Jalen Williams was topscorer bij Thunder met 25 punten.