De Jong: het voelde alsof Sinner me vasthad en niet meer losliet

Jesper de Jong wist Jannik Sinner in de tweede ronde van de Australian Open niet in verlegenheid te brengen. De Nederlander had het gevoel alsof hij de hele wedstrijd onder druk stond.

“Het voelde echt alsof ik zijn hand op mijn keel had en hij niet meer losliet”, zei de nummer 161 van de wereld na zijn nederlaag van 6-2 6-2 6-2. “Als je één mindere bal speelt, dan straft hij het meteen af. Dan ben je de hele tijd zelf aan het lopen. Ik heb niet heel goed gespeeld, maar het was wel een mooie ervaring en de mooiste week uit mijn carrière.”

De Jong kwam nog met 2-1 voor, maar verloor daarna vijf games op een rij. Vervolgens werd hij behandeld aan zijn bovenbenen. “Ik had last van mijn hamstrings. Het was helemaal niet erg, maar de afgelopen dagen waren gewoon een aanslag op mijn lichaam. Doordat ik last had, kon ik bij bepaalde slagen wat minder door mijn knieën. Jammer, maar dat had geen invloed op de wedstrijd. Hij behoort nou eenmaal tot de vier beste spelers ter wereld en was van een wat ander niveau dan ik gewend ben. Alleen in het begin moest hij misschien even wennen aan mijn spel, omdat hij me niet kende.”

De wedstrijd werd gespeeld onder het gesloten dak van de Margaret Court Arena. “Dat vond ik wel jammer, want dat was vooral in zijn voordeel. Hij houdt juist van indoor spelen, terwijl ik juist liever buiten speel. Dan gaat het wat langzamer. Anderzijds zorgde het gesloten dak wel voor een mooie sfeer.”

Donderdagavond vliegt De Jong naar huis. Hij zou volgende week deelnemen aan het challengertoernooi in België, maar daarvoor gaat hij zich afmelden. Over anderhalve week doet hij mee aan de kwalificaties van het ATP-toernooi van Montpellier, waarna het ABN AMRO Open in Rotterdam op het programma staat.

Dinsdag liet Richard Krajicek, de toernooidirecteur van het ABN AMRO Open, weten dat De Jong op zijn lijstje staat voor een wildcard. “Er is nog geen contact geweest en ik zie het wel”, aldus De Jong. “Ik ga nergens vanuit. Ik bereid me voor op de kwalificaties, maar als ik een wildcard krijg, dan zal ik die met beide handen aangrijpen.”

De 23-jarige De Jong, regerend Nederlands kampioen, had voor deze week nog nooit een wedstrijd gewonnen op het hoogste niveau.