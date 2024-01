Djokovic opnieuw met setverlies naar derde ronde Australian Open

Novak Djokovic heeft de derde ronde bereikt op de Australian Open, maar moest in zijn partij tegen de Australiër Alexei Popyrin opnieuw een set afstaan. De Serviër, titelverdediger en tienvoudig winnaar van het grandslamtoernooi in Melbourne, had ruim drie uur nodig voor de winst: 6-3 4-6 7-6 (4) 6-3.

Djokovic neemt het in de derde ronde op tegen Tomas Etcheverry. De Argentijn, nummer 32 van de wereld, versloeg de Fransman Gaël Monfils in drie sets: 6-4 6-4 6-4.

Djokovic won de eerste set nog tamelijk moeiteloos, maar kwam daarna in de problemen. Popyrin liep al snel uit naar een 4-1-voorsprong en benutte niet veel later zijn tweede setpunt: 6-4. Ondanks een behandeling aan de kuit leek de 24-jarige Australiër, de nummer 43 van de wereld, ook op weg naar winst in de derde set. Maar Popyrin verzuimde bij een 5-4-voorsprong vier setpunten te verzilveren en zag de set in de tiebreak alsnog verloren gaan. In de vierde set ging het dan toch snel en benutte Djokovic bij 5-3 zijn vijfde wedstrijdpunt.

Djokovic heeft nu al meer sets verloren dan in het hele toernooi van vorig jaar toen hij slechts één set verloor.