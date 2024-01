Huzink wint opnieuw bij de vrachtwagens in Dakar Rally

De Nederlander Gert Huzink heeft na de negende ook de tiende etappe van de Dakar Rally bij de vrachtwagens gewonnen. In zijn Renault-rallytruck was hij de snelste in de proef over 371 kilometer met start en finish in Al ‘Ula.

De Tsjech Martin Macik was een minuut minder snel, maar blijft het klassement riant leiden. De Nederlander Michiel Becx werd derde op negen minuten van de dagwinnaar. Het was zijn beste resultaat tot nu toe. De Tsjech Ales Loprais werd vierde en behield zijn tweede plaats in het klassement. Daarin staat de Nederlander Mitchel van den Brink derde.

De Dakar Rally eindigt vrijdag.