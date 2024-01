Mexicaans talent Del Toro wint tweede etappe Tour Down Under

De Mexicaanse wielrenner Isaac del Toro heeft de tweede etappe van de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De 20-jarige renner van UAE Team Emirates bleef in de heuvelachtige rit van Norwood naar Lobethal over 141,6 kilometer met een late aanval de Australiër Corbin Strong en de Brit Stephen Williams voor. Lars Boven van Alpecin-Deceuninck eindigde als beste Nederlander op de zesde plaats.

Door de zege heeft Del Toro ook de leiding in het algemeen klassement van de Australische openingskoers van het wielerseizoen overgenomen van Sam Welsford. De Australische sprinter had een dag eerder de eerste rit gewonnen. De Mexicaan heeft twee seconden voorsprong op Strong en zeven seconden op de Eritreër Biniam Girmay.

Del Toro rijdt in Australië zijn eerste World Tour-koers. De Mexicaan won vorig jaar de Ronde van de Toekomst, de belangrijkste rittenkoers voor renners onder de 23 jaar. Hij verdiende daarmee een contract bij de ploeg van de Sloveen Tadej Pogacar.

De Tour Down Under gaat donderdag verder met de derde etappe tussen Tea Tree Gully en Campbelltown. De rittenkoers duurt tot en met zondag.