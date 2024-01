Mexico ziet af van Olympische Zomerspelen in 2036

Mexico ziet af van zijn poging om de Olympische Zomerspelen van 2036 binnen te halen. “We hebben een gesprek gehad met het Internationaal Olympisch Comité en hebben gezien dat de concurrentie erg zwaar is”, zei María José Alcalá, het hoofd van het Mexicaanse Olympisch Comité.

Mexico organiseerde in 1968 de Spelen in Mexico-Stad, op 2240 meter hoogte.

De interesse voor het organiseren van de Spelen in 2036 is groot. Polen, India, Qatar, Egypte, Indonesië en Zuid-Korea hebben eerder aangegeven dat zij zich kandidaat willen stellen.

De komende Spelen in 2024 worden gehouden in Parijs. Los Angeles organiseert het grootste sportevenement in 2028. De Zomerspelen van 2032 zijn toegewezen aan Brisbane (Australië).