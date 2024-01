Parijs heeft openingsceremonie Spelen nog niet rond

De plannen voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen van Parijs zijn nog niet rond. Onder meer het aantal toeschouwers dat op 26 juli langs de boorden van de Seine aanwezig zal zijn is nog onderwerp van discussie. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de Spelen in bootjes worden rondgevaren. Normaal worden zij bij een opening in het Olympisch Stadion van dienst verwelkomd.

Grote zorg is de veiligheid, waardoor de organisatie nogal wat kritiek kreeg op het plan. Michel Cadot meldde namens de organisatie tijdens een bijeenkomst van een senaatscommissie sport dat een plan B, om de ceremonie te verplaatsen naar het Stade de France, niet bestaat omdat het op dat moment in gebruik is voor rugby. Noodplannen betreffen “een aanpassing van het concept op de Seine”, wat volgens Franse media zou kunnen betekenen dat atleten worden teruggetrokken als het risico op een terreuraanslag te groot wordt geacht.

Over het aantal toeschouwers wordt ook nog nagedacht. Cadot denkt aan een inkrimping van 10 tot 15 procent. De organisatoren hadden aanvankelijk aangekondigd dat er 600.000 mensen aanwezig zouden zijn – de meesten van hen gratis – maar de laatste schatting is 500.000, volgens politie en politieke bronnen.

Wat de bouw- en verbouwplannen betreft voor de Spelen zijn er weinig knelpunten, hoorden de aanwezige senatoren. Bij drie olympische locaties is sprake van enige vertraging: het gaat om een deel van het olympisch dorp waar de atleten worden gehuisvest, de renovatie van het monumentale Grand Palais waar het schermen plaatsvindt en het Colombes-zwembad in het noorden van Parijs dat slechts als trainingsaccommodatie dient. “Het gaat om drie van in totaal zeventig locaties en het komt op tijd af”, zei Nicolas Ferrand van het bedrijf Solideo, verantwoordelijk voor de infrastructuur bij de Spelen van Parijs.