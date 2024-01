Protime sluit zich aan als mede-naamgever wielerploeg SD Worx

De succesvolle Nederlandse wielerploeg SD Worx gaat verder onder de naam SD Worx – Protime. Het van oorsprong Belgisch/Nederlandse bedrijf in ‘workforce management’ was al als sponsor verbonden aan de ploeg waarvoor onder anderen Tour de France-winnares Demi Vollering en wereldkampioene Lotte Kopecky uitkomen. Met een tweede naamgever hoopt de ploeg van teammanager Erwin Janssen verdere stappen te zetten om aan de top te blijven. SD Worx sloot het afgelopen wielerjaar opnieuw af als lijstaanvoerder op de ranglijst van de internationale wielrenunie UCI.

De sponsorovereenkomsten met SD Worx en Protime lopen tot en met 2026. “Het vrouwenwielrennen is de afgelopen jaren enorm in ontwikkeling en de verwachting is dat de sport de komende jaren verder blijft doorgroeien”, zegt Janssen in een persbericht. “Daardoor groeien de budgetten ook verder door. Met SD Worx en Protime, maar zeker ook Specialized, hebben we partners die de komende jaren mee willen groeien, zodat we ons in de top van het vrouwenwielrennen kunnen handhaven.”