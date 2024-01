Tennisster Rus vroeg aan de bak op Australian Open

Arantxa Rus begint donderdag al om 11.00 uur plaatselijke tijd aan haar partij uit de tweede ronde van de Australian Open. In Nederland is het dan 01.00 uur in de nacht. Rus, die in de eerste ronde veel te sterk was voor de geplaatste Oekraïense tennisster Anhelina Kalinina, neemt het op baan 13 op tegen de Russische Anna Kalinskaja.

Ook Tallon Griekspoor gaat in Melbourne strijden voor een plek in de derde ronde. De Noord-Hollander treft rond 05.00 uur Nederlandse tijd op baan 6 de Fransman Arthur Fils. Griekspoor boekte in de eerste ronde een moeizame zege in vijf sets op de Rus Roman Safioellin.