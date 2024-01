Titelverdediger Al-Attiyah verlaat Dakar Rally

Vijfvoudig winnaar Nasser Al-Attiyah is niet meer van start gegaan in de tiende etappe van de Dakar Rally. De Qatarese titelverdediger bij de auto’s begon in zijn Hunter moeizaam aan de woestijnrally, maar bezette na winst in de vijfde etappe de tweede plaats in het klassement op minder dan tien minuten van leider Yazeed Al Rajhi.

Tijdens het eerste deel van de 48 uursetappe heerste de Qatarees en leek hij de Dakar Rally naar zijn hand te zetten. Maar in het tweede deel brak hij bij een crash een stuurstang van zijn Hunter en verloor hij bijna drie uur. “Het WK is mijn hoofddoel. We gaan proberen zoveel mogelijk punten te scoren. Als Sébastien Loeb hulp nodig heeft, dan ben ik bereid om hem bij te staan”, zei Al-Attiyah toen over zijn Franse teamgenoot. De afgelopen dagen werd hij telkens weer geconfronteerd met een probleem aan de motor, waarna hij woensdag opgaf.

Al-Attiyah won in totaal 48 etappes. Dat zijn er twee minder dan recordhouders Ari Vatanen en Stéphane Peterhansel.