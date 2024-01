Wielertalent Reinderink krijgt profcontract bij topteam Soudal

De talentvolle wielrenner Pepijn Reinderink maakt dit jaar zijn profdebuut bij de Belgische wielerploeg Soudal Quick-Step. De 21-jarige Nederlands kampioen bij de beloften is vanuit de opleidingsploeg gepromoveerd naar het WorldTour-team. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract, meldde de ploeg.

Reinderink zal later deze maand zijn debuut maken voor de formatie van ploegmanager Patrick Lefevere in de Challenge Mallorca. “Het voelt best bijzonder om prof te worden bij de ploeg waar ik altijd al van gedroomd heb”, liet hij weten.

“Pepijn heeft het afgelopen seizoen indruk gemaakt met zijn prestaties en werklust”, zei Lefevere. “Hij kan klimmen, tijdrijden en valt graag aan. We geloven in jonge renners en hij is de vijfde nieuwkomer uit onze jongerenploeg. Dat bewijst dat ons opleidingsproject solide is.”