F1-team Mercedes ook langer door met technisch directeur Allison

Het Formule 1-team van Mercedes houdt in de jacht op het oppermachtige Red Bull ook vertrouwen in technisch directeur James Allison. De 55-jarige heeft een “langdurige” contractverlenging getekend, nadat van teambaas Toto Wolff deze week ook al bekend was geworden dat hij tot zeker eind 2026 bij de renstal blijft.

Allison werkt al sinds 2017 bij Mercedes en maakte vijf van de acht opeenvolgende constructeurstitels van 2014 tot en met 2021 mee. De Brit deed halverwege 2021 even een stapje terug voor een deeltijdfunctie, maar keerde vorig jaar terug op de voorgrond. Wolff noemt Allison de “meest indrukwekkende technische man in de sport”.

De afgelopen twee seizoenen is Mercedes overvleugeld door Red Bull, dat met Max Verstappen de Formule 1 domineert. Het Britse team van Wolff behaalde de laatste twee jaar slechts één GP-zege.