Griekspoor opnieuw naar derde ronde op Australian Open

Tallon Griekspoor heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van de Australian Open. De als 28e geplaatste Nederlander was in vier sets te sterk voor de Fransman Arthur Fils: 3-6 6-1 7-5 6-4.

Griekspoor gaf in de vierde set een break voorsprong uit handen, maar plaatste bij 4-4 opnieuw een break, met een lovegame. Hij serveerde het duel overtuigend uit en maakte het na 2 uur en 19 minuten af op zijn eerste wedstrijdpunt. Fils besloot het duel met een return die ver uit ging.

In de eerste set kwam Griekspoor met 5-2 achter. Vervolgens overleefde hij op eigen service drie setpoints, maar een game later haalde Fils de set overtuigend binnen met vier gewonnen servicepunten op een rij.

De tweede set verliep heel anders. Griekspoor pakte daarin de eerste vijf games en had weinig moeite om op gelijke hoogte te komen. Binnen een half uur was de set gespeeld.

In de derde set wonnen beiden hun eerste vijf servicegames overtuigend, maar bij 5-5 werd een aantal slordigheden Fils fataal. Griekspoor maakte niet veel later de set uit met een ace. In de vierde set drukte Griekspoor door, tot ongenoegen van Fils, die vlak voor het laatste punt nog een racket aan diggelen sloeg. Hij was onder meer gefrustreerd omdat Griekspoor hem kort daarvoor op sensationele wijze had gepasseerd.

Eind vorig jaar stond Griekspoor ook tegenover Fils op de US Open en toen won de Fransman in vijf sets. Toen hadden beide spelers last van kramp. Ditmaal waren de omstandigheden aangenamer dan in New York. Het was donderdagmiddag relatief koel in Melbourne, in tegenstelling tot eerder in de week.

De 27-jarige Griekspoor neemt het in de derde ronde mogelijk op tegen de Deen Holger Rune, die in de tweede ronde tegenover Arthur Cazaux uit Frankrijk staat. Hij kan zich dan voor het eerst plaatsen voor de vierde ronde van een grand slam. Vorig jaar bleef Griekspoor steken in de derde ronde in Melbourne en toen was Stefanos Tsitsipas te sterk.

Griekspoor is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van de Australian Open.