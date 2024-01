Griekspoor voelt dat hij in het toernooi groeit en wil door

Tallon Griekspoor voelt dat hij in het toernooi aan het groeien is op de Australian Open. De beste tennisser van Nederland bereikte de derde ronde door de Fransman Arthur Fils in vier sets te verslaan.

“Ik had een pittige loting, maar ik heb al twee goede tegenstanders verslagen. Dat ik in de eerste ronde terugkwam van 2-0 achter in sets en nu van 1-0 achter betekent dat ik goede dingen laat zien”, aldus Griekspoor (27).

“Het spelen van grand slams gaat je niet in de koude kleren zitten, maar we zijn er nog. Om de top-20 of zelfs de top-10 te halen, moet je dit soort wedstrijden ook winnen.”

Griekspoor verloor de eerste set met 6-3, maar kwam daarna sterk terug. “Hij begon ongelooflijk goed, maar na de eerste set ging ik wat agressiever retourneren. Mijn service ging ook beter lopen. Ik heb gespeeld zoals ik wilde en zag dat hij het steeds moeilijker kreeg. Hij raakte het steeds meer een beetje kwijt. Al duren wedstrijden om best-of-five zo lang.”

Vorig jaar haalde Griekspoor ook de derde ronde in Melbourne en dat is hem op de andere grand slams nog niet gelukt. “Ik heb hier de afgelopen twee, drie jaar mijn beste tennis gespeeld. Hier kwalificeerde ik me ook voor het eerst voor een grand slam. Anderzijds betekent het ook dat ik op de andere grand slams ondermaats heb gepresteerd. Daar hoop ik dit jaar verandering in te brengen.”

Griekspoor had in aanloop naar het duel wel te maken met fysieke klachten. “Na mijn vorige partij had ik ineens twee zwarte teennagels en die moesten we openmaken. Woensdag kon ik in de dubbel nog geen stap zetten, maar vandaag ging het wel. Nu is het een kwestie van vrijdag goed herstellen. Overigens ben ik van plan in de toekomst minder te gaan dubbelen op de grand slams, tenminste niet met dubbelspecialisten, waardoor je je wat makkelijker kunt terugtrekken. Al heb ik geen spijt van die dubbel van woensdag, aangezien die in plaats kwam van mijn training.”

Zaterdag komt Griekspoor mogelijk in een stadion in actie, terwijl zijn eerste twee partijen op de bijbanen werden gespeeld. Tegen Fils trad Griekspoor aan op de baan naast de zogenoemde Courtside Bar.

“Het was wel een geinige baan, met een balkonnetje, maar de mensen waren wel erg luidruchtig”, aldus de nummer 28 van de plaatsingslijst. “Al is het in Australië altijd lekker druk langs de baan. Er zaten ook veel Fransen en Nederlanders langs de baan.”