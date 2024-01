Henderson wil zelf presteren en Ajax helpen

Jordan Henderson gaat er alles aan doen om Ajax te helpen. “Het is een lastig jaar geweest voor Ajax, zowel binnen als buiten het veld”, vertelde hij aan de media-afdeling van de club uit Amsterdam. “Dat was de afgelopen zes maanden ook voor mij het geval. Dus hopelijk kunnen we elkaar nu helpen.”

De 33-jarige middenvelder is transfervrij overgekomen van Al-Ettifaq, een club uit Saudi-Arabië waar hij zijn contract al na zes maanden heeft laten ontbinden. Hij kreeg in zijn geboorteland veel kritiek op zijn keuze voor Al-Ettifaq, ook omdat hij zich lang inzette voor de lhbtiq+-gemeenschap in Engeland.

Maar uiteindelijk kon de 81-voudig international van de Engelse nationale ploeg samen met zijn gezin niet aarden in Saudi-Arabië. Nu kijkt hij uit naar een nieuw avontuur in Amsterdam. “Ik heb zo veel zin om aan te sluiten en me hier te laten zien. Ajax spreekt als club voor zichzelf, hier hebben zo veel grote spelers gespeeld. Toen ik wist dat hier spelen een mogelijkheid voor mij was, wilde ik dat koste wat kost voor elkaar krijgen. Ik ben zo blij dat het is gelukt.”

Henderson weet wat zijn nieuwe trainer John van ’t Schip van hem verwacht. “Er zijn hier heel veel jonge spelers in de selectie die heel getalenteerd zijn. Ze wilden iemand met meer ervaring die die jongens binnen en buiten het veld meer kon begeleiden. Hopelijk kan ik dat doen. Maar ik moet ook zelf presteren.”

De voormalige aanvoerder van Liverpool ziet zichzelf niet als een geboren leider. “Ik probeer gewoon te doen wat goed voelt. Ik probeer mijn leven te leven en dat wijd ik volledig aan het voetbal. Ik heb altijd geprobeerd om de mensen om me heen te helpen en gelukkig heb ik altijd fantastische mensen om mij heen gehad die me steunen. Ik weet zeker dat dit ook het geval zal zijn bij deze club”, aldus de middenvelder die met nummer 6 op zijn rug voor Ajax gaat voetballen.