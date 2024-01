Mavericks verliezen ondanks terugkeer Doncic van Lakers

NBA-ster Luka Doncic heeft zijn terugkeer bij Dallas Mavericks niet opgeluisterd met een overwinning. Bij Los Angeles Lakers, de ploeg van LeBron James, gingen de Mavericks met 127-110 onderuit.

De Sloveen Doncic miste drie duels door een enkelblessure. Met 33 punten maakte hij bij zijn terugkeer meteen de meeste punten voor zijn team, maar een nederlaag kon hij niet voorkomen. Bij de Lakers was D’Angelo Russell de belangrijkste man. Hij was goed voor 29 punten, James maakte er 25.

In de westelijke divisie staat Dallas Mavericks nu op de zevende plek, terwijl de Lakers tiende staan. Minnesota Timberwolves, koploper in die divisie, won bij Detroit Pistons met 124-117. In de oostelijke divisie staat Boston Celtics bovenaan.