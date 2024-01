Media: Madrid krijgt vanaf 2026 Formule 1-race

De Formule 1 keert na meer dan veertig jaar terug in Madrid. Volgens mediaberichten is er een akkoord over een grand prix vanaf 2026 op een stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. Het zou om een contract voor meerdere jaren gaan.

De laatste keer dat er een Formule 1-race in Madrid werd gehouden, was in 1981. Sindsdien is het circuit van Montmeló nabij Barcelona de vaste basis voor de Grote Prijs van Spanje. Het contract van Circuit de Catalunya loopt af in 2026. Het ligt in de lijn van de verwachting dat Madrid dan Barcelona zal vervangen, omdat de steeds mondialer uitbreidende Formule 1 twee races in Spanje niet wenselijk vindt.