Nederlandse bondscoach Ehren met Belgische hockeysters naar Spelen

De Belgische hockeyvrouwen hebben zich onder leiding van de Nederlandse bondscoach Raoul Ehren geplaatst voor de Olympische Spelen. In de halve finales van het kwalificatietoernooi in Valencia werd met 3-2 afgerekend met Groot-Brittannië. Het wordt de tweede deelname van België, na Londen 2012. Eerder op de dag plaatste gastland Spanje zich al voor de Spelen.

Nederland was als Europees kampioen al zeker van deelname aan de Olympische Spelen. In de finale won Oranje eind augustus vorig jaar met 3-1 van België, momenteel de nummer 4 van de wereld.

“We doen in Parijs straks mee voor de medailles. Daar ben ik heilig van overtuigd. Er zit nog zoveel progressie in de groep. We zijn nog lang niet klaar”, aldus bondscoach Ehren tegen Sporza.