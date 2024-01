Ook handballer Houtepen scheurt kruisband af tijdens EK

De handballers van Oranje moeten op het EK in Duitsland ook verder zonder Thomas Houtepen. De 21-jarige speler heeft de voorste kruisband in zijn linkerknie afgescheurd, meldt de handbalbond. Hij is al de tweede bij Oranje die deze blessure deze week oploopt, na cirkelspeler Samir Benghanem maandag.

Bondscoach Staffan Olsson roept geen vervanger op voor de duels met Noorwegen, Slovenië en Portugal in de hoofdronde.

Houtepen liep de zware knieblessure woensdagavond op in de verloren wedstrijd tegen wereldkampioen Denemarken (39-27). Hij scoorde knap met een draaibal, maar landde daarna verkeerd en blesseerde zich. Benghanem viel uit tegen Zweden. Dat land won uiteindelijk met 29-28.

Nederland speelt vrijdag tegen Noorwegen. Zondag is Slovenië nog de tegenstander en dinsdag Portugal. Een startbewijs voor het olympische kwalificatietoernooi is de inzet.