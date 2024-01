Racetalent Weug namens Ferrari in F1 Academy

Maya Weug komt komend seizoen voor Ferrari uit in de F1 Academy, de klasse voor vrouwen die gelieerd is aan de koningsklasse van de autosport. De 19-jarige coureur heeft een Nederlandse vader en Belgische moeder en is geboren in Spanje. Het racetalent, dat vloeiend Nederlands spreekt, werd drie jaar geleden als eerste vrouw opgenomen in het talentenprogramma van Ferrari.

“Ik ben superenthousiast”, reageerde Weug in een persbericht van Ferrari. “Ik ben er zeker van dat het een geweldig seizoen zal worden. Het is een grote eer om Ferrari dit seizoen weer te vertegenwoordigen. Ik ga mezelf op de best mogelijke manier voorbereiden.”