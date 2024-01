Rybakina mist zes matchpoints en verliest bizar duel in Melbourne

Tennisster Elena Rybakina is na een ongekend spannende wedstrijd in de tweede ronde bij de Australian Open uitgeschakeld. De Kazachse finaliste van vorig jaar miste maar liefst zes matchpoints en ging met 6-4 4-6 7-6 (20) onderuit tegen de Russische Anna Blinkova. Zij maakte het af op haar tiende wedstrijdpunt in de beslissende tiebreak. Die is nu met 42 punten de langste ooit op een grand slam.

In de eerste set had Rybakina de grootste moeite met haar tegenstander. Het lukte haar niet te domineren met harde slagen, iets waar normaal haar kracht ligt. Blinkova ging op 1-1 door de service heen van de huidige nummer 3 van de wereld en die break gaf ze niet meer weg. Op 5-4 serveerde de Russische de set uit op haar tweede setpunt.

Ook in set twee haalde de oud-winnares van Wimbledon niet haar niveau en leverde ze opnieuw haar service in op 1-1. Wel pakte ze direct de servicebeurt van haar tegenstander terug. Dat deed Rybakina ook weer op 5-4, waarmee ze de stand in de wedstrijd gelijk trok.

Rybakina bleef in set drie te veel fouten maken. Op 5-4 en 6-5 verzuimde Blinkova de wedstrijd uit te serveren en daarbij miste ze haar eerste twee matchpoints. De beslissende wedstrijdtiebreak kende vervolgens een bizar verloop. Daarin miste Blinkova namelijk acht wedstrijdpunten en Rybakina zes. Na 2 uur en 48 minuten zakte de 25-jarige Blinkova van geluk naar de grond toen ze haar tiende wedstrijdpunt wél maakte.

Blinkova speelt in de volgende ronde tegen de Italiaanse Jasmina Paolini.