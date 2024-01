Sainz lijkt zeker van vierde eindzege Dakar Rally na pech Loeb

De strijd om de eindzege in de Dakar Rally bij de auto’s lijkt beslist. De Fransman Sébastien Loeb, voor de voorlaatste etappe de nummer 2 in de tussenstand, kreeg in de rit over 420 kilometer naar het Saudische Yanbu na 132 kilometer pech en liep meer dan een uur vertraging op. Daardoor lijkt de Spanjaard Carlos Sainz zeker van zijn vierde eindoverwinning.

De Botswaan Ross Branch was bij de motoren de snelste in de elfde etappe, maar liep slechts 32 seconden in op klassementsleider Ricky Brabec. De Amerikaan van Honda verdedigt vrijdag in de laatste rit een voorsprong van ruim 10 minuten op Hero-coureur Branch. De Fransman Adrien Van Beveren staat derde op een klein kwartier van zijn teamgenoot bij Honda.