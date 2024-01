Swiatek knokt zich in Melbourne langs oud-finaliste Collins

Iga Swiatek is in de tweede ronde van de Australian Open aan uitschakeling ontsnapt. De Poolse nummer 1 van de wereld knokte zich in drie sets langs de Amerikaanse Danielle Collins: 6-4 3-6 6-4. In de derde set stond Swiatek met 4-1 achter.

Na 3 uur en 14 minuten benutte Swiatek haar derde wedstrijdpunt. Ze brak Collins voor de derde keer op een rij. Swiatek besloot het duel met een fraaie backhand langs de lijn, waarna ze vol ongeloof haar racket de lucht in gooide. Op haar eerste matchpoint had Swiatek al de kans het duel af te maken, maar haar smash was matig en ze verloor alsnog het punt. Het tweede wedstrijdpunt werd weg geserveerd, waarna Swiatek het later nog in dezelfde game afmaakte.

“Oh mijn God, ik weet niet wat er net is gebeurd. Ik stond al bijna op de luchthaven. Ik wilde vechten tot het einde, maar zij speelde lange tijd perfect. Na de eerste set begon ze ineens veel harder te slaan en ik wist niet goed hoe te reageren. Ik ben erg trots op mezelf dat ik toch heb gewonnen”, zei Swiatek (22) na afloop op de baan. Iets daarvoor had Collins, die slechts vier punten minder won dan de favoriet (104 om 100), gefrustreerd de Rod Laver Arena verlaten.

De wedstrijd werd afgemaakt onder het gesloten dak van het hoofdstadion. Het regende donderdag veelvuldig in Melbourne.

Swiatek aast op haar eerste titel op de Australian Open. Vorig jaar verloor ze in de vierde ronde in Melbourne, waar ze nog nooit de eindstrijd wist te bereiken. Wel won ze al drie keer Roland Garros en één keer de US Open.

In de volgende ronde treft ze de Tsjechische Linda Noskova.

Voor Collins is de Australian Open haar favoriete grandslamtoernooi. In 2022 stond ze er al eens in de finale. Twee jaar geleden verloor ze in de eindstrijd van de Australische Ashleigh Barty.