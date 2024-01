Tennisser Alcaraz door in Melbourne na moeizame winst op Sonego

Carlos Alcaraz staat in de derde ronde van de Australian Open. De Spaanse nummer 2 van de wereld was in een partij van bijna 3,5 uur met 6-4 6-7 (3) 6-3 7-6 (3) te sterk voor de Italiaan Lorenzo Sonego.

Alcaraz, die in zijn openingspartij de Fransman Richard Gasquet al versloeg, is één van de favorieten voor de titel en dat liet hij tegen Sonego direct zien. In de eerste set domineerde Alcaraz het spel en ging hij vrij makkelijk door zijn eigen opslagbeurten heen. Aan een break op 3-3 had de 20-jarige Alcaraz genoeg voor de eerste set, die hij op 5-4 zelf kon uitserveren.

In set twee ging het langer gelijk op en zette Sonego de Spanjaard meer onder druk. Een tiebreak was nodig voor de beslissing, die uiteindelijk met agressief tennis naar de 26-jarige Sonego ging. Alcaraz herpakte zich daarna direct met een vroege break in set drie, die hij niet meer weggaf. Op 5-3 serveerde hij de set makkelijk uit en kwam hij weer op voorsprong.

Alcaraz trok zijn hoge niveau door en brak Sonego direct in de vierde set. De Italiaan pakte die wel meteen terug, waardoor het opnieuw dicht bij elkaar lag en een tiebreak opnieuw de beslissing moest brengen. Daarin was Alcaraz duidelijk te sterk, waardoor hij nu in de derde ronde staat en daarmee zijn beste resultaat in Melbourne evenaart. Ook in 2022 kwam hij zo ver.

In de volgende ronde speelt Alcaraz, die de US Open en Wimbledon al eens won, tegen het 18-jarige Chinese talent Juncheng Shang of Numit Sagal uit India.