Tennisser Koolhof begint goed aan zijn laatste Australian Open

Tennisser Wesley Koolhof is goed begonnen aan zijn laatste Australian Open. De dubbelspecialist boekte in de openingsronde samen met de Kroaat Nikola Mektic een zege in drie sets op de Fransen Sadio Doumbia en Fabien Reboul. Het werd 7-6 (4) 2-6 6-3. De partij werd meermaals onderbroken door de regen in Melbourne.

Koolhof en Mektic zijn als veertiende geplaatst op de Australian Open. Koolhof haalde de afgelopen twee jaar samen met de Brit Neal Skupski de kwartfinales in Melbourne. Verder kwam hij nog nooit op het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Eind vorig jaar maakte de 34-jarige Koolhof bekend dat 2024 zijn laatste jaar wordt op de tour. Hij won vorig jaar Wimbledon en bereikte daarmee zijn grootste doel: het winnen van een grandslamtoernooi.