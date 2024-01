Tennisster Rus loopt plek in derde ronde Australian Open mis

Het is Arantxa Rus niet gelukt de derde ronde te bereiken van de Australian Open. De beste tennisster van Nederland verloor in Melbourne van de Russin Anna Kalinskaja, de nummer 75 van de wereld. Na een uur en 22 minuten werd het 6-1 7-5.

Rus had zich voor het eerst sinds de zomer van 2012 kunnen verzekeren van een plek bij de laatste 32 op een grand slam. Twaalf jaar geleden lukt haar dat op Wimbledon. Kort daarvoor had ze ook de vierde ronde gehaald op Roland Garros. Sindsdien won ze nog maar twee wedstrijden op de grand slams, in 2020 en dit jaar op de Australian Open.

De 33-jarige Rus had in de openingsronde nog verrassend eenvoudig gewonnen van de Oekraïense Anhelina Kalinina, die als 24e was geplaatst. Rus gunde haar tegenstandster maandag maar één game.

Rus was de enige Nederlandse deelneemster in het vrouwenenkelspel.