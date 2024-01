Vrouwentoernooi Australian Open verder zonder Amerikaanse Pegula

Het vrouwentoernooi van de Australian Open gaat verder zonder Jessica Pegula. De als vijfde geplaatste Amerikaanse verloor in de tweede ronde met 6-4 6-2 van Clara Burel, de nummer 51 van de wereld. De Française had maar een uur en tien minuten nodig voor de stunt.

“Volgens mij besef ik het nog niet helemaal. Ik tril nog helemaal”, zei de 22-jarige Burel na afloop. “Ik zie de laatste bal nog zo voor me. Ik ben zo blij dat ik het heb weten af te maken. Het was een goede wedstrijd en ik probeerde gewoon in het moment te blijven.”

Burel haalde drie keer eerder de derde ronde op een grand slam: één keer op Roland Garros en twee keer op de US Open.

Pegula, die liefst 31 onnodige fouten maakte en slechts negen winners noteerde, haalde de afgelopen drie edities nog de kwartfinales in Melbourne. Ze is op grandslamtoernooien nog nooit voorbij de laatste acht gekomen.