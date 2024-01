Wielrenner Welsford sprint naar tweede ritzege in Tour Down Under

De Australiër Sam Welsford heeft zijn tweede ritzege gepakt van de Tour Down Under. De wielrenner van Bora-hansgrohe won eerder ook de eerste etappe van de zesdaagse rittenkoers in Australië. Ondanks dat blijft de Mexicaan Isaac del Toro leider in het klassement.

Welsford kwam in de derde etappe na een sprint als eerste over de finish bij Campbelltown. De 27-jarige renner bleef Elia Viviani en Daniel McLay voor. Anderen probeerden het drietal nog aan te vallen, maar dat mislukte.

De 20-jarige Del Toro leidt in Down Under nu met 2 seconden voorsprong op de Australiër Corbin Strong. Axel Mariault uit Frankrijk staat derde in het algemeen klassement.

Bij de vrouwen won Sarah Gigante zondag de Tour Down Under in eigen land. Ze hield de Nederlandse Nienke Vinke 20 seconden achter zich in het eindklassement van de eerste vrouwenkoers van dit jaar uit de WorldTour.