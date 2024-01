Atlético Madrid schakelt Real Madrid uit in Copa del Rey

Atlético Madrid heeft ten koste van titelhouder Real Madrid de kwartfinales gehaald van het Spaanse bekertoernooi. De stadsderby eindigde na verlenging in een 4-2-overwinning voor de thuisploeg.

Vorige week woensdag moest er in de halve finale van de Supercup ook al een verlenging aan te pas komen. Toen was Real Madrid uiteindelijk met 5-3 te sterk voor de ploeg van trainer Diego Simeone.

Ditmaal brak Lino tegen het einde van de eerste helft namens Atlético de wedstrijd open. Hij kreeg via het hoofd van Real-verdediger Antonio Rüdiger de bal voor zijn voeten en rondde af. Nog voor rust werd het gelijk na een blunder van doelman Jan Oblak, die een vrije trap van Luka Modric in eigen doel werkte.

Na de pauze kwam Atlético toch weer op voorsprong na een misverstand in de defensie van Real. Álvaro Morata tikte de bal van dichtbij binnen. Rodrygo raakte daarna, net als Bellingham voor rust, de lat en aan de andere kant bleef de beslissing ondanks kansen uit.

In de slotfase zorgde Joselu op aangeven van Bellingham toch nog voor de gelijkmaker, waardoor een verlenging noodzakelijk was. Daarin trok Atlético door goals van Antoine Griezmann, na 100 minuten, en Rodrigo Riquelme, na 119 minuten, aan het langste eind: 4-2. Memphis was kort voor de 3-2 van Griezmann ingevallen en nam de assist bij de treffer van Riquelme voor zijn rekening.

In de Spaanse competitie is het gat tussen beide ploegen 10 punten, in het voordeel van Real.