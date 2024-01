Derde sprintzege wielrenner Welsford in Tour Down Under

Sam Welsford (Bora-hansgrohe) is niet te stuiten in de Tour Down Under, de eerste WorldTour-koers van dit seizoen. De Australische wielrenner won op zijn 28e verjaardag ook de vierde etappe in de massaspurt en dat was al zijn derde sprintzege in de Australische rittenkoers. De Eritreër Biniam Girmay (Intermarché -Wanty) eindigde in de 136 kilometer lange rit van Murray Bridge naar Port Elliot als tweede, de Nederlander Lars Boven (Alpecin – Deceuninck) finishte als derde.

De winnaar van de tweede etappe, de jonge Mexicaan Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), staat nog steeds bovenaan in het algemeen klassement. Hij heeft één seconde voorsprong op Girmay. Boven is de hoogst geklasseerde Nederlander op de zesde plaats. Zijn achterstand op de leider bedraagt zeven seconden. De Tour Down Under duurt nog tot en met zondag. De twee slotetappes van komend weekend finishen op de top van een helling en kunnen het klassement nog op zijn kop zetten.

“Ik heb hier geen woorden voor”, zei Welsford aan de finish na zijn derde ritzege. “Dit is gek. Een perfecte start van het jaar. Het is heel speciaal om nieuw in een ploeg te komen en meteen alle steun te krijgen.”

Danny van Poppel speelt een belangrijke rol in het succes van Welsford. De Nederlander is steeds de laatste renner in de ‘sprinttrein’ van Bora die de Australiër in goede positie moet brengen om het in de laatste meters af te maken. “We wisten dat de druk op ons zou liggen. En de finale was supersnel. Dat zorgde er constant voor dat er renners van achteren naar voren konden komen. Dat maakte het lastig. Ik zat niet direct in het wiel van Danny, maar hij wist de hele tijd waar ik zat.”