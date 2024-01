Djokovic verspilt weinig energie in derde ronde Australian Open

Novak Djokovic heeft weinig energie verspild in de derde ronde van de Australian Open. De 36-jarige titelverdediger uit Servië versloeg de Argentijn Tomás Martín Etcheverry in drie sets: 6-3 6-3 7-6 (2).

Djokovic, tienvoudig winnaar van de Australian Open, had in zijn eerste wedstrijden tegen de Kroaat Dino Prizmic en Alexei Popyrin uit Australië nog een set moeten inleveren. De nummer 1 van de wereld treft in de achtste finale de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Ben Shelton en Adrian Mannarino uit Frankrijk.