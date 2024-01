Golfgrootheid Burke overlijdt op 100-jarige leeftijd

Golfgrootheid Jack Burke is op 100-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de World Golf Hall of Fame. Burke was de oudste nog levende Masters-kampioen. Hij won het toernooi in 1956.

“Hij was een Masters-kampioen, een PGA-kampioen en de oprichter van Champions Golf Club in Houston”, aldus World Golf Hall of Fame in een eerbetoon op X. “Veel meer dan dat was hij een golfkampioen, een man die zijn hart en ziel stortte in het verwelkomen van nieuwe mensen in de sport. Zijn humor, zijn liefde voor zijn thuisstaat en land, en zijn genereuze geest zullen door iedereen gemist worden.”