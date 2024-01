Handballers buigen op EK in tweede helft voor Noorwegen

De Nederlandse handballers hebben ook hun tweede wedstrijd in de hoofdronde van het Europees kampioenschap verloren. In Hamburg ging de ploeg van bondscoach Staffan Olsson tegen de Noren met 35-32 onderuit. Bij rust leidde Oranje nog met 18-16.

Het team van bondscoach Olsson blijft door de nederlaag op 0 punten staan in groep II van de hoofdronde. Er komen nog wedstrijden tegen Slovenië en Portugal. De handballers kunnen zich niet meer kwalificeren voor de eerste twee plaatsen in de groep, dat zijn de teams die naar de halve finales gaan.

Oranje kon tegen Noorwegen niet meer beschikken over Thomas Houtepen. De 21-jarige speler scheurde in de verloren wedstrijd tegen Denemarken de voorste kruisband in zijn linkerknie af. Hij was al de tweede speler bij Oranje die deze blessure deze week opliep, na Samir Benghanem maandag in het duel met Zweden.

Na de eerste twee treffers van de Noren trokken Dani Baijens en Bobby Schagen de stand gelijk. Oranje kwam in de eerste helft via Baijens en Niels Versteijnen voor op 10-8. En al kwam de tegenstander terug tot 16-16, de handballers sloten de eerste helft via treffers van Lars Kooij en Versteijnen af met een kleine voorsprong.

In de tweede helft namen de Noren het initiatief over en zorgde vooral ook de Noorse keeper ervoor dat de score stokte bij Oranje. Noorwegen liep uit naar 26-22, waar bij Nederland Versteijnen en Rutger ten Velde enkele keren misten. Oranje knokte zich nog terug tot 30-28, maar zag de tegenstander daarna weer verder weglopen. Petter Øverby bepaalde de eindstand op 35-32.

Ten Velde was topscorer bij Oranje met acht treffers. Baijens, Versteijnen, Kooij en Schagen scoorden vijf keer en Luc Steins drie keer. Tim Claessens was een keer trefzeker.