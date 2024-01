KNSB selecteert Bosker en Speijers voor wereldbeker Salt Lake City

Schaatsbond KNSB heeft schaatsers Marcel Bosker en Jesse Speijers aangewezen voor respectievelijk de 1500 meter en 5000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City vanaf 29 januari. Op alle afstanden komt de top drie van de NK afstanden van december in actie in de VS. Femke Kok, die op de NK ten val kwam op de 1000 meter, is ook geselecteerd voor die afstand in Salt Lake City.

“Omdat we voor het WK allround bij de mannen nog niet aan alle prestatie-eisen hebben voldaan, hebben we ervoor gekozen de vijfde wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City te benutten om hiervoor alsnog het maximale aantal startbewijzen van drie binnen te slepen”, legt Freek van der Wart, disciplinemanager langebaan bij de schaatsbond uit. “Dat is de reden dat we Bosker en Speijers hebben geselecteerd voor respectievelijk de 1500 en 5000 meter. Als de prestaties van alle Nederlanders in Salt Lake City voldoende zijn, dan zijn alle tickets voor de WK allround en sprint binnen. Mocht dat nog niet zo zijn, dan hebben we bij de zesde wereldbekerwedstrijd in Quebec nog een tweede kans.”