Minnesota Timberwolves steviger aan kop na dertigste zege in NBA

De basketballers van Minnesota Timberwolves hebben de koppositie in de Western Conference van de NBA verstevigd met hun dertigste zege van het seizoen. De club uit Minneapolis won met 118-103 van Memphis Grizzlies. Anthony Edwards nam 28 punten voor zijn rekening en was daarmee de topschutter bij de Timberwolves. Bij de Grizzlies was Jaren Jackson jr. op dreef met 36 punten, maar hij kon een nederlaag van zijn ploeg niet voorkomen.

Oklahoma City Thunder maakte een einde aan een zegeserie van zes wedstrijden van Utah Jazz. Thunder, dat tweede staat in de Western Conference, won met 134-129. Shai Gilgeous-Alexander was goed voor 31 punten bij het winnende team.

Jalen Brunson viel op met 41 punten voor New York Knicks. Hij leverde daarmee een grote bijdrage aan de winst op Washington Wizards: 113-109.