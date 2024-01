Primeur voor EK atletiek in Rome: voor het eerst prijzengeld

Op de Europese kampioenschappen atletiek komende zomer in Rome krijgen atleten voor het eerst prijzengeld. De Europese atletiekfederatie heeft 500.000 euro in de pot. “Het is een mijlpaal voor de sport en een historische ontwikkeling”, zegt voorzitter Dobromir Karamarinov in een persbericht van European Athletics. De EK atletiek bestaan sinds 1934.

Het prijzengeld wordt verdeeld in tien bonussen van 50.000 euro. Atleten strijden zowel bij de mannen als de vrouwen om die hoofdprijs in vijf categorieën waarin verschillen onderdelen zijn samengevoegd: de sprint- en hordenummers, de middenlange en lange afstanden, de werpnummers, de springnummers en tot slot de wegonderdelen (halve marathon en snelwandelen). De meerkampen en estafettes zijn ondergebracht bij de wegnummers. De punten volgens de tabellen van de mondiale atletiekbond bepalen wie de beste prestatie heeft geleverd in de diverse categorieën.

“Binnen de atletiek zijn we terecht trots op ons rijke erfgoed. En om ervoor te zorgen dat onze sport ook in de toekomst gezond, welvarend en spraakmakend blijft, moeten we innovatief zijn, vooral met ons paradepaardje, de Europese kampioenschappen atletiek”, verklaart Karamarinov in invoering van het prijzengeld.

De EK atletiek in Rome zijn van 7 tot en met 12 juni.