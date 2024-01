Reggeborgh bindt schaatsers De Boo en Prins tot en met Spelen 2026

Schaatsploeg Reggeborgh heeft schaatsers Jenning de Boo en Tim Prins vastgelegd tot en met de Olympische Spelen in Milaan van 2026. Beide grote schaatstalenten hebben voor twee jaar bijgetekend. “Ze hebben enorme progressie gemaakt. Het gaat sneller dan verwacht, maar er zijn nog genoeg verbeterpunten waar we aan gaan werken”, zegt coach Gerard van Velde.

“Ik heb dit seizoen enorme progressie gemaakt en ben heel blij dat ik met Reggeborgh die lijn door kan trekken”, zegt De Boo. De schaatser die maandag 20 jaar wordt, was shorttracker en kwam dit seizoen nieuw bij de ploeg. De Boo werd bij de NK afstanden eind december Nederlands kampioen op de 500 en 1000 meter. Een week later veroverde de schaatser ook de Europese titel op de 500 meter. “Het voelt enorm vertrouwd. Ik heb een superleuk team om me heen met hele goede coaches. Ik had het me niet beter kunnen wensen”, zegt De Boo vanuit Salt Lake City, waar het team zich voorbereidt op de World Cup van volgend weekend.

Ook Prins reed zich direct tussen de wereldtoppers in zijn debuutjaar. Bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker won hij de 1000 meter en plaatste zich direct voor de wereldbekerwedstrijden. “Het voelt erg goed voor mij om nu te verlengen”, zegt de 20-jarige schaatser vanuit Salt Lake City. “Daar spreekt vertrouwen uit. Ik heb altijd een beeld gehad van hoe het leven als profschaatser eruit zou zien en dat is bij Team Reggeborgh meer dan uitgekomen.”