Sabalenka gunt Tsoerenko geen game in gevoelige tennispartij

Tennisster Aryna Sabalenka heeft overtuigend de vierde ronde bereikt van de Australian Open. De als tweede geplaatste titelverdediger uit Belarus gunde haar Oekraïense tegenstander Lesia Tsoerenko geen game in een partij die na 52 minuten voorbij was: 6-0 6-0.

Sabalenka was meedogenloos voor Tsoerenko, maar na afloop schudden de beide tennissters elkaar niet de hand. Dat heeft alles te maken met de Belarussische steun aan Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Sabalenka speelt het grandslamtoernooi in Melbourne niet onder de vlag van haar eigen land, maar met een neutrale status.

“Deze situatie duurt al langer en ik begrijp en respecteer ieders standpunt”, zei Sabalenka na afloop van de partij. “Ze was heel respectvol naar mij en dat waardeer ik”, aldus de titelverdediger, die het in de vierde ronde opneemt tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova.

De Amerikaanse Coco Gauff, vorig jaar winnares van de US Open, plaatste zich eveneens met groot gemak voor de vierde ronde. De nummer vier van de wereld rekende in twee sets af met haar landgenote Alycia Parks: 6-0 6-2. Parks bood in de tweede set nog een beetje tegenstand, maar Gauff was veel te sterk. De 19-jarige Amerikaanse treft in de vierde ronde de winnares van de partij uit de derde ronde tussen de Poolse Magdalena Frech en de Russin Anastasia Zacharova.