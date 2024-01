Toptalent Andrejeva door na comeback op Australian Open

Toptalent Mirra Andrejeva heeft haar zegereeks op de Australian Open een vervolg gegeven met een knappe overwinning op Diane Parry. De pas 16-jarige tennisster uit Rusland was een aantal keren dicht bij uitschakeling, maar drong door tot de achtste finale met een overwinning van 1-6 6-1 7-6 (5) op de vijf jaar oudere Française. In de derde set poetste de Russin een matchpoint van Parry weg.

Andrejeva, die indruk had gemaakt in haar eerste wedstrijden in Melbourne tegen Bernarda Pera en topspeelster Ons Jabeur, wist aanvankelijk haar eerdere niveau niet te halen en verloor de eerste set in 32 minuten (1-6). De nummer 47 van de wereld herpakte zich meteen en won de tweede set met dezelfde cijfers binnen hetzelfde tijdsbestek.

Parry leek bij een 5-1-voorsprong in de derde set alsnog de zege binnen te halen. De Franse mondiale nummer 72 verloor echter haar eigen service en wist even later een matchpoint niet te verzilveren. Andrejeva won vijf games op rij, maar leverde vervolgens zelf haar opslag in. In de beslissende supertiebreak liep de Russin uit naar een ruime voorsprong van 7-2 en maakte ze de partij even later af op haar tweede matchpoint.

“Ik weet het niet, misschien was het de adrenaline, de wil, het gevoel dat ik wil winnen”, zei Andrejeva na afloop over haar comeback. “Het was een zware wedstrijd. Ze speelde erg goed in de eerste set. Daarna kwam ik in mijn spel. Al met al was het een gekke partij voor mij.”

Het is de eerste keer dat Andrejeva op de Australian Open speelt. Vorig jaar kwam ze al wel in actie op Roland Garros, Wimbledon en de US Open. In Engeland bereikte ze al de vierde ronde.