Tweede eindzege Amerikaanse motorrijder Brabec in Dakar Rally

De Amerikaanse motorrijder Ricky Brabec heeft voor de tweede keer de Dakar Rally bij de motoren gewonnen. De 31-jarige coureur uit het fabrieksteam van Honda kwam in de twaalfde en laatste etappe van de woestijnrally in Saudi-Arabië als achtste over de finish, maar zijn leidende positie in het algemeen klassement kwam niet in gevaar. Brabec won eerder in 2020 de rally.

De Argentijn Kevin Benavides, de winnaar van vorige editie, won de laatste rit, een proef over 176 kilometer met start en finish in Yanbu. Hij was 1 minuut eerder binnen dan de Australiër Toby Price. Zijn broer Luciano Benavides eindigde op 1.14 als derde.

Brabec gaf in de slotproef 3.31 minuten toe op Benavides. In de eindstand bleef hij naaste belager Ross Branch ruim tien minuten voor. Brabec nam na de vijfde etappe de leiding in het klassement over van Branch en de twee zouden in de navolgende etappes elkaar voortdurend in de gaten houden. Brabec liep in de meeste etappes steeds ietsje verder uit op de Botswaan.